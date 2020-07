"Het is schandalig dat de problemen op de woningmarkt niet beter worden aangepakt!"

Volgens de jonge politicus wordt in Nederland te veel aan de markt overgelaten. "Politici nemen hun verantwoordelijkheid niet!". De oplossing moet volgens de Harlinger gezocht worden in het afschaffen van de verhuurdersheffing voor corporaties en het meer inzetten op sociale woningbouw. "Bovendien moet dat negatieve imago van een sociale huurwoning eraf. De overheid moet zorgen voor een goed dak boven het hoofd, dat is onze plicht."

Volgens Boersma laat Harlingen zien hoe dat kan. "Gemengd bouwen voor meerdere doelgroepen, dus ook de middeninkomens. Dat gebeurt in Harlingen onder meer in plan Súd. Dat kan omdat we het willen en we hier ook een goede, lokale woningcorporatie hebben."

Boersma (27) kwam bij Buro de Vries als zomergast aan het woord over zichzelf, zijn idealen en de toekomst van Fryslân.