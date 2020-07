Fries Landboumuseum zoekt donateurs om te overleven

Dinsdag 30 juni maakte de provincie bekend hoe het subsidiegeld voor de cultuur in Fryslân zou worden verdeeld. In totaal was er 30 miljoen euro te verdelen. Het Landboumuseum kreeg ieder jaar zo'n 185.000 euro en had net extra geld aangevraagd voor nieuwe plannen. Bij de bekendmaking bleek echter dat het Fries Landbouwmuseum achter het net vist en de komende jaren geen geld meer van de provincie krijgt.

Teleurstellend

Het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel. Nog niet zolang geleden is het museum van Earnewâld naar Leeuwarden verhuisd. Ook een duur grapje. "Er is door de provincie op aangespoord dat we zouden verhuizen. Dus we hebben dat netjes gedaan en we hadden ook mooie plannen voor de toekomst. Dus zo bekeken is het teleurstellend", zegt museumdirecteur Henk Dijkstra.

Inhoudelijk krijgt het museum een 'voldoende' in het rapport van de commissie, maar dat moet minimaal 'goed' zijn. Volgens het rapport heeft het museum tal van plannen gepresenteerd, maar moet zijn vernieuwde identiteit nog verder worden uitgewerkt. Daarnaast is de collectie wel goed divers, maar ligt de nadruk te veel op machines en techniek.

In maatschappelijk debat mengen

Het museum zou zich volgens het rapport ook meer in het huidige maatschappelijk debat moeten mengen. 'De commissie constateert dat het museum zich buiten de huidige discussie lijkt te plaatsen.' Het rapport zegt wel dat het museum onmisbaar is. Lees het volledige rapport hier.

Omdat het Fries Landbouwmuseum de komende jaren dus geen geld toegewezen krijgt, vraagt het mensen om hun steun. Dat kunnen zij onder andere doen door zich aan te sluiten bij de Vrienden van het Fries Landbouwmuseum en jaarlijks 10 euro te betalen. Ook kunnen mensen een schenking doen.