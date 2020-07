Komeet Neowise goed te zien boven Fryslân

Een komeet is een bevroren bal ijs en sneeuw. Ze worden ook wel 'vuile sneeuwballen' genoemd. Ze draaien in elliptische banen rond de zon. Neowise is de helderste komeet in een kwart eeuw tijd. De laatste keer dat zo'n opvallende komeet te zien was, was in 1997: Hale_Bopp. Zo opvallend is Neowise echter niet.

Zondagavond is het weer helder en zal de komeet rond middernacht weer goed te zien zijn. Als je Neowise graag wil zien, moet je er nu bij zijn. Volgens experts doet zich over ongeveer 7.000 jaar een nieuwe gelegenheid voor om de komeet te zien.