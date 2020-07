Zoektocht in Noordzee naar vermist meisje (14) gaat door tot het donker wordt

"We leven enorm mee met de familie van het vermiste meisje", zegt burgemeester Leo Pieter Stoel, die een groot deel van de nacht aanwezig was op het strand. "De familie verkeert in grote onzekerheid. De beslissing om het zoeken te staken, was voor hen verschrikkelijk."

Burgemeester Stoel sprak zijn respect uit voor de hulpdiensten, de reddingsteams en de eilandbewoners die urenlang met schepen, auto's en een helikopter hebben gezocht.

Zoektocht zondag verder

De zoektocht is zondagochtend om 5.30 uur voortgezet. Er wordt met meerdere politie-eenheden gezocht, zowel op water als op het strand, in de duinen en in de verdere omgeving, meldt de politie. De stroming van het water is richting Schiermonnikoog, ook daar is al enige tijd gezocht.

Onder leiding van de politie zoeken diverse hulpdiensten verder. Een vliegtuig van de Kustwacht vliegt al de hele ochtend en een deel van de middag over het water om het meisje terug te vinden. Een politiehelikopter heeft die zoektocht nu tijdelijk overgenomen.

Daarnaast is een sonarboot van de politie ingezet. Ook is het Dregteam SOAD (Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen) van Urk naar Ameland gekomen om te assisteren bij de zoektocht.