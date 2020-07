Hulpdiensten zoeken met sonarboot naar vermist meisje (14) in Noordzee

Volgens Stoel wordt er nu voornamelijk richting de oostkant van het eiland gezocht naar het meisje. "Daar is echter geen weg naartoe, dat moet via het strand en dat is niet zonder risico's. Dat moet met deskundigheid en mensen die lokaal bekend zijn worden gedaan."

Veel hoop is er volgens de burgemeester niet meer. "We moeten reëel wezen. Het is gisteravond rond tien uur gebeurd, het was vannacht 10 graden en het water is ook koud. Dus de overlevingskans is laag."