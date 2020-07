Sjinkie Knegt verslagen door overlijden Lara van Ruijven: "Het is heel onwerkelijk"

"Het is heel onwerkelijk. We zitten al twee weken in een rollercoaster. Het eerste slechte bericht was enorm intens en heel heftig. Onbewust bereid je je dan toch voor op het ergste. Ik voelde nu zelf wat de ploeg voelde toen ik op moest worden genomen."

Knegt prijst het 'hechte en sterke team'. "We hebben elkaar gesteund waar nodig. Dat hebben we met z'n allen goed doorstaan. Trainen was lastig, maar we zijn allemaal schaatsers. Lara had dit gewild."