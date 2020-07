Partuur Van Zwieten wint eerste hoofdklassepartij in Morra-Lioessens

Bij de vrouwen was het partuur van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia de sterkste. Zij wonnen in de finale van Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum met 5-4 en 6-2.

De kleine premie was voor Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Dat partuur was in de partij om de derde plaats beter dan Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol.

Boalward

Zondag komen de kaatsers voor de tweede keer in actie. De mannen kaatsen dan opnieuw in vrije formatie in Bolsward.