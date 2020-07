Atleten organiseren op eigen initiatief alternatieve Frysman-triatlon

Zo'n 30 tot 35 atleten komen zaterdag in actie. Niet een officiële Frysman dus, maar wel met dezelfde startplaats. Coördinator David van Oosten doet zelf ook mee aan de triatlon. "Ik begeleid veel atleten en het kriebelt enorm om iets te doen. Toen dachten we: kunnen we niet gezamenlijk iets op eigen initiatief doen. Zo is dit tot stand gekomen", zegt Van Oosten. Zaterdag was eigenlijk de officiële Frysman-triatlon geweest, maar die valt door de coronacrisis in het water. Bij de Frysman-triatlon moeten de sporters 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer hardlopen.