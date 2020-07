VIDEO: Optocht oude trekkers als dank voor corona-inzet

Ook al geldt er een trekkerverbod, de oldtimers mochten wel rijden voor hun derde jaarlijkse toertocht van zo'n 70 kilometer. Ze wilden de medewerkers van Leppehiem bedanken voor de zorgverlening.

Daarnaast wilden ze de boeren in deze tijd in een positief daglicht zetten. Protesten of uitingen van demonstratie waren bleven dan ook achterwege bij de toertocht.