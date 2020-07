Inwoners Hindeloopen niet blij met plan Súdwest-Fryslân voor verhuur tweede woningen

De huizen in Hindeloopen worden steeds vaker door mensen uit de Randstad gekocht en verhuurd als vakantiewoning. Starters maken zo geen kans op een plekje en verlaten de stad, zo luidt de kritiek, Volgens voorzitter Durk van Tuinen van het plaatselijk belang vrezen de inwoners dat dat ten koste gaat van de sociale samenhang in de stad. "Denk daarbij aan het verenigingsleven. Een tweede woning kan betekenen dat je er alleen 's zomers gebruik van maakt en 's winters niet."

Vaste bewoners van Hindeloopen merken dat het in de zomerperiode drukker is in de stad dan in de winter en zijn daar niet blij mee. "Wij willen het verenigingsleven ook op gang houden", zegt Van Tuinen. "Dan heb je ook bewoners nodig in de perioden dat het misschien wel iets minder leuk is in Hindeloopen."