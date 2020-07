Linten, rijplaten, en een protocol moeten eerste echte kaatswedstrijd mogelijk maken

In de lagere klassen zijn al een paar wedstrijden gehouden, en de hoofdklasse-mannen hebben een week geleden al een proloog gehad, maar zaterdag kunnen ze echt van start. Dat begint het hoofdklassekaatsseizoen voor de mannen en de vrouwen.

Er zou zomaar veel publiek kunnen komen, verwacht de organisatie. "Alle mensen die het veld op willen, spreken we persoonlijk aan. Dat moet, het staat in het protocol dat we met de veiligheidsregio hebben besproken", zegt de voorzitter, Bouwe Stiemsma. Met linten willen ze de mensen duidelijk maken dat ze anderhalve meter afstand moeten houden.

Voor de snackwagen worden er rijplaten neergelegd. Want hoe mooi het weer ook wordt, de afgelopen dagen was het nat.

Een week geleden won het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra de officieuze opening van het kaatsseizoen in Leeuwarden. In Moarre-Ljussens zijn ze opnieuw favoriet, denkt de voorzitter. "Ze staan al jarenlang hoog aangeschreven."