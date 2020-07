Eierdoosjes vatten vlam bij kartonfabriek Franeker

Volgens één van de mensen die er bij was, waren er zo'n 25 werknemers aanwezig toen de brand uitbrak. Dat was 's avonds rond half elf. Toen de brandweer aankwam, bleek dat er een aantal eierdozen in de brand stonden. Door vlug in te grijpen, kon worden voorkomen dat het erger werd.

Eén van de personeelsleden is nagekeken in de ambulance, en de brandweer heeft het vuur geblust, en het gebouw geventileerd.