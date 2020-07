"Jubileumboek SC Heerenveen is het mooiste dat ik ooit heb geschreven"

Het boek is vijf kilo zwaar, en wordt daarom niet per post verzonden. Mensen die het besteld hebben, kunnen he bij het stadion ophalen.

Het boek beslaat 672 pagina's en staat vol met verhalen over de geschiedenis van SC Heerenveen. Het is uitgedracht onder leiding van Matty Verkamman. De andere schrijvers zijn Hielke Biemond, Henk Mees, Jaap Visser, Johann Mast, Anne Roel van der Meer, Herman Joustra, en Lex Muller.

Se mochten allegearre ien útkieze oan wa't se in 'earste' boek jaan woene. Se keazen klupikoanen: Riemer van der Velde, Foppe de Haan, Janneke Lenstra, Eddy Bosman, Gertjan Verbeek, Bart Hainja, Maarten de Jong, Johnny Jansen en Gerald Sibon.

Sjoch hjir nei de reaksjes fan 'Mister Hearrenfean' Maarten de Jong, en ien fan de skriuwers, Hielke Biemond, dy't ek fan is fan de klup.