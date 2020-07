Shorttrackster Lara van Ruijven (27) overleden

Bij de 27-jarige wereldkampioene werd eind juni een stoornis aan het immuunsysteem geconstateerd. Ze belandde op de intensive care van het ziekenhuis in Perpignan (Frankrijk), nadat ze ernstig ziek was geworden tijdens een trainingskamp van de nationale selectie in de Pyreneeën.

In de loop van vorig weekend ontstonden ernstige complicaties, waaronder interne bloedingen. Van Ruijven werd tot tweemaal toe geopereerd en kunstmatig in coma gehouden, maar haar toestand bleef kritiek.

"Wat een vreselijk bericht hebben wij zojuist ontvangen. Het verlies zal in de sportwereld gevoeld worden", reageert bondscoach Jeroen Otter. "Voor dit hechte team is het een enorme dreun. Wij missen haar al twee weken in ons team. Maar het nieuws van vandaag is zo definitief en surreëel. Vreselijk."

Van Ruijven was als regerend wereldkampioene op de 500 meter volop in voorbereiding op het nieuwe shorttrackseizoen.