Goed nieuws voor horeca in Leeuwarden: minder belasting betalen

Eijer is eigenaar van muziekcafé Scooters in Leeuwarden. "Ik ben hier heel blij mee. Alle kosten gingen de afgelopen periode wel gewoon door. We waren dicht, en de rekeningen stapelden zich op."

"Nu is er dus die regeling dat we over die elf weken geen belasting hoeven te betalen. Maart tot en met mei wordt niet verrekend."

"Ik heb niet het grootste terras, maar voor mij betekent het dat ik ongeveer 400 euro minder betaal. De precariobelasting is normaalgesproken per jaar zo'n 900 euro, dus dat scheelt voor ons. Grotere zaken zoals De Walrus betalen ook meer, maar voor hen gaat het al snel naar de 1000 euro."

Kort geding

Koninklijke Horeca Nederland spant een kort geding aan tegen de overheid om de corona-regels verder te versoepelen. Eijer sluit zich daar voor de volle 100% bij aan, zegt hij.

"Het handhaven van de regels is veel te zwaar. Overal zijn de beperkingen weg, maar in de horeca blijven we er mee zitten."