Emotionele finish bij elfstedentocht voor zonneboten: "Het was een verschrikkelijke week"

Het werd een uitputtingsslag, vooral door het slechte weer. De boten zelf deden het goed, zegt deelnemer Johannes Thomas Koopmans: "Het regende, maar er kwam genoeg energie binnen. Dat verbaasde me. We konden met drie panelen, zonder de accu te gebruiken, toch zes kilometer per uur halen."

Voor Menno Wijkhuizen was de finish emotioneel: ""Ik heb precies gedaan wat ik wilde doen. Zo nu en dan een beetje racen. Ja, ik moest mij wel aan de snelheid houden en dat was eerlijk gezegd best lastig. Maar ik ben er, en daar ben ik echt heel erg blij mee."

Wat voor hem en de anderen het zwaarste was, was het weer: "Wat een stuk hé. Echt, het was een verschrikkelijke week. Wat hebben we slecht weer gehad. Kijk, nu breekt alles open. Nu begint het mooie weer."