Drama in Heerenveen: "Dat beest breekt los, en vreet voor mijn ogen mijn hond dood"

"Ik was mijn hondje aan het uitlaten, en hier achter mij, vlak bij het bruggetje, kom ik de bocht om. Die hond kijkt mij aan, mijn hondje begjint te blaffen, en die hond breekt los, en vliegt op mijn hond af. Hij vreet zo voor mijn ogen mijn hond dood."

Een lijn en een muilkorf

Berdien vindt het bespottelijk dat de gemeente de andere hond niet in beslag heeft genomen. "Ik bind dat de gemeente wel heel makkelijk een besluit heeft genomen over die hond. Zo'n beest is gevaarlijk en agressief, en gaat straks weer terug naar het gezin. En mijn hondje is er niet meer.

De hond moet voortaan wel aangelijnd worden, en een muilkorf voor, "maar ik vind dat nog een hele milde oplossing", zegt Berdien.

Echt een ongeluk

Volgens de gemeente komt het niet vaak voor dat een hond na een vergelijkbaar incident in beslag wordt genomen. "Er wordt bij het opleggen van zo'n maatregel altijd gekeken naar de omstandigheden", zegt Sjoerd Talsma. Hij is het hoofd van de handhaving in Heerenveen. "Het was echt een ongeluk", zegt hij.

De burgemeester heeft besloten dat de hond wel bij het gezin blijft. "Vaak zien we dat we met een losloopverbod en een muilkorf de veiligheid wel kunnen garanderen, dus het was niet nodig om nog meer maatregelen te nemen", zegt Talsma. "Een incident als dit komt maar een paar keer per jaar voor."

Toch is het voor Berdien niet te begrijpen dat haar grote vriend weg is. "Toen hij een puppy was, is hij al bij mij gekomen, en hij was er alle dagen voor me", zegt Berdien, met tranen in haar ogen, "maar het is niet anders. Hij komt niet meer terug."