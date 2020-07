Waddenvereniging boos over overheidsvisie op Waddenzee: "Het blijft bij vaagheden"

In de zogenoemde 'Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050' staat onder anderen dat de gaswinning gewoon doorgaat. De partijen die daarbij betrokken zijn, zeggen wel dat ze zich inzetten om eerder op te houden met de gaswinning als die kans voorbijkomt, maar zolang ons land het gas nodig heeft, gaat de winning door.

"Dit zijn geen maatregelen die hout snijden", zegt Revier. "Het blijft bij vaagheden. We zien dat de visstand behoorlijk achteruit gaat, en de broedvogels doen het ook slecht."

De Waddenvereniging is in juni uit het landelijke overleg over de Waddenzee gestapt. Revier heeft daar nog geen spijt van, zegt hij. "Er zijn mogelijkheden zat om het beleid te beïnvloeden. Er is ook nog politieke besluitvorming, en op een gegeven moment zijn activiteiten ook vergunningsplichtig, dat geeft juridische mogelijkheden."