Leeuwarder (37) moet drie jaar de cel in voor zes brandstichtingen

Een 37-jarige Leeuwarder is vrijdag veroordeeld tot drie jaar cel voor zes brandstichtingen in de Auke Stellingwerfstraat in Leeuwarden. De straf was hoger dan de eis van de officier van justitie, die om 165 dagen cel en 240 uur werkstraf vroeg. De rechter ging daar niet in mee en heeft een langere celstraf opgelegd, zodat de man terug naar de gevangenis moet.