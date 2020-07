PODCAST SC Heerenveen 100 jaar: "Die mensen konden je wel opeten!"

"Het was voor mij altijd de wedstrijd van het jaar", zegt 'Mister Heerenveen' Maarten de Jong over de Friese derby. "Die wedstrijd mocht je gewoon niet verliezen. Het was zelfs zo dat Cambuursupporters 's nachts toeterend bij ons in de straat reden om mij uit de slaap te houden."

Foppe de Haan kan dat bevestigen. "Toen ik voor het laasts 'op de bokkenwagen' zat, toen was het wel heftig." Cambuursupporters hadden zijn telefoonnummer groot op een spandoek gezet. "Ik kreeg toen wel heel veel berichtjes en telefoontjes, maar ach, ik heb nog steeds hetzelfde nummer", lacht De Haan.

Gevoelige overstap

Lucas Bijker maakte in 2015 de gevoelige overstap van Cambuur naar Heerenveen. "Dat is nog steeds niet vergeten", zegt Bijker, die nu bij KV Mechelen speelt. "Ik heb er geen spijt van, voor mij was het een mooie stap."

Maarten de Jong kon wel genieten van de rivaliteit tussen de beide ploegen, ook al was hij niet populair in Leeuwarden. "Ik vond het wel leuk om in Leeuwarden te voetballen, die mensen konden je wel opeten. Dan ga ik de uitdaging aan, en heb zoiets van: "Kom maar op!" Bijker: "Je voelt dan echt de haat, dat zijn de mooiste wedstrijden."