D66: 'Camera's bij bruggen zorgen voor onrust bij omwonenden'

In de schriftelijke vragen aan het provinciebestuur stelt D66 dat gebleken is dat de camera's zo nu en dan vrij gemakkelijk gehackt kunnen worden, zodat iedereen mee kan kijken. De partij wil nu van gedeputeerde Avine Fokkens weten of de camera's daartegen beveiligd zijn, en hoe de provincie omgaat met het bewaren van de beelden.

Privacy

"Hoe kan de provincie het woongenot van de bewoners borgen met een 15 meter hoge mast in de tuin? En hoe zorgt de provincie ervoor dat de privacywet gehandhaafd wordt", vraagt D66.

Bovendien is uit onderzoek gebleken dat de brugbediening op afstand minder veilig is voor de mensen op de weg. Statenlid Bea Bijlsma vraagt zich af of er met de bediening op afstand niet teveel kwaliteit wordt ingeleverd in een provincie die zich profileert als watersportprovincie.