41 kandidaten voor burgemeesterschap Terschelling

De burgemeesterspost van Terschelling kwam in april vrij na het weggaan van Bert Wassink. Hij werd wethouder in Leeuwarden. Jon Hermans-Vloedbeld volgde hem op als waarnemend burgemeester. Commissaris van de Koning Arno Brok verwacht dat de nieuwe burgemeester eind oktober of begin november kan aantreden. De commissaris heeft na gesprekken met de kandidaten een selectie gemaakt en hier vrijdag overleg over gehad met de gemeentelijke vertrouwenscommissie.

De raad beslist binnenkort welke twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan en in welke volgorde. Uiteindelijk wordt de nieuwe burgemeester door de Kroon benoemd.