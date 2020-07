Omrop TIP: Concert Noord Nederlands Orkest op televisie

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) gaf op vrijdag 3 juli voor het eerst sinds de coronacrisis weer een concert. Het concert in SPOT/De Oosterpoort in Groningen was live te volgen via de online kanalen van Omrop Fryslân, RTV Noord en RTV Drenthe. Vanavond wordt het NNO concert ook op televisie uitgezonden bij Omrop Fryslân. Het NNO speelt, in kleinere bezetting, een selectie van klassieke topstukken gedirigeerd door vaste gastdirigent Antony Hermus.