Dokkum krijgt het kleinste biermuseum van Nederland

It biermuseum is ûnderdiel fan it projekt 'Van Bonifatius tot Biergeschiedenis'. Njonken it museum wurdt der ek in replika putstoel pleatst op de kaai foar de Djipswâl oer, it Grutdjip.

Het biermuseum is onderdeel van het project 'Van Bonifatius tot Biergeschiedenis'. Naast het museum wordt er ook een replica putstoel geplaatst op de kade voor de Diepswal, over het Grootdiep.

Putstoel

De putstoel werd vroeger gebruikt om water uit houten tonnetjes te takelen die op skûtsjes stonden. Het water werd daarna naar de kelder van de brouwerij gebracht en overgegoten in tonnen of ketels. Van dat water werd uiteindelijk bier gemaakt. Het water van de bieren in Dokkum kwam van de Bonifatiusbron.