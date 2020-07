Vrijdagmarkt over boerenacties: "Daar wil ik wel voor in de file staan!"

"Voor de boeren-acties wil ik wel in de file staan en met het duimpje omhoog, want ze hebben gelijk!" Het was een van de opmerkingen op de Leeuwarder vrijdagmarkt over de acties die het land al de hele week in hun greep houden. De boeren konden nog altijd op veel steun rekenen. "Ik sta voor 1000% achter de boeren. Zij kunnen de wereld redden, samen met Wageningen en de Rabobank. Het is hufterig hen af te knijpen."