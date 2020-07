Vlieland wekt teveel energie op: stroom moet anders gebruikt worden

"Het is goed nieuws dat er werk wordt gemaakt van duurzaamheid, het probleem is alleen dat de installaties de stroom niet meer kunnen afvoeren," zegt Jelle Wils van Liander. "We kunnen wel een extra kabel gaan aanleggen, dat kost 15 miljoen en moeten we met zijn allen voor betalen."

Wassen wanneer de zon schijnt

De netbeheerder zoekt daarom nu alternatieve manieren om de stroom kwijt te raken. "We zijn in gesprek met een aantal partijen om te kijken of we de overtollige energie op een andere manier kunnen gebruiken. Op zonnige dagen wordt overdag flink geproduceerd. Je zou kunnen kijken, kunnen we zorgen dat er dan ook meer verbruik plaatsvind? Men zegt ook wel eens, zet je wasmachine aan als de zon hard schijnt."

Doordat Vlieland niet veel inwoners en geen industrie heeft, wordt het lastig om het overschot weg te werken. "Het is een kleine gemeenschap, dat maakt het interessant om te zien hoe we dat gaan oplossen." Ook op de andere eilanden speelt het probleem, zegt Wils. "Op de andere eilanden zie je dezelfde ontwikkelingen, zoals op Terschelling en Texel." Naar Ameland wordt nog wel een kabel aangelegd omdat ook de NAM daar gebruik van zal maken.