GGD: drie nieuwe coronabesmettingen in Fryslân

In Fryslân zijn de afgelopen week drie inwoners positief getest op corona. Dat is hetzelfde aantal als afgelopen week. In totaal is er sinds de uitbraak van het virus bij 638 Friezen corona vastgesteld. Dat getal is anders dan afgelopen week, omdat er nu ook Friezen worden meegerekend die niet in Fryslân getest waren, maar wel in Fryslân wonen.