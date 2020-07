Actievoerende boeren na gesprek met Veiligheidsregio: 'Tot en met maandag geen acties'

Tinga heeft de afgelopen dagen overleg gehad met de Veiligheidsregio Fryslân over de acties en de gevolgen hiervan voor de veiligheid. Onder andere is er gesproken met burgemeester Van der Zwan van Heerenveen en burgemeester Gebben van Tytsjerksteradiel. Volgens Tinga was dit een goed overleg. "Daar is afgesproken dat als we ons nu houden aan het verbod dat er ligt, burgemeester Gebben zich er hard voor gaat maken dat het verbod van tafel gaat", zegt Tinga.

Het is dus de bedoeling dat de boeren zich de komende dagen rustig zullen houden, maar: "Dat kunnen we niet zeker weten", voegt Tinga nog wel toe.

Minister Schouten

Minister Schouten van Landbouw heeft intussen aangegeven dat ze de maatregels in het kader van het veevoer nog eens na zal laten rekenen. Tinga heeft daar echter lage verwachtingen van. "Ze zal er best wel naar kijken, maar de partij die zij inhuurt gaat haar echt niet afvallen. Dat weten we nu van tevoren al, daar zijn wij klaar mee. Die hele veevoermaatregel moet gewoon van tafel", zegt Tinga.