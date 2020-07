Vliegtuigongeluk waarbij Drachtster omkwam niet veroorzaakt door technisch mankement

Het vliegtuigongeluk met een elektrisch vliegtuigje bij Stadskanaal in oktober 2018, waarbij een 55-jarige Drachtster om het leven kwam, is niet veroorzaakt door een technisch mankement. Dat blijkt uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De piloot had volgens de Raad te weinig ervaring met het vliegtuig.