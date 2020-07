Speciale Terschellinger terreinauto te koop voor de 'echte liefhebber'

De auto heeft de kleuren van de Terschellinger vlag en is vorig jaar ingezet als promotieauto. Het type auto is erg populair op het eiland, vandaar dat er voor deze Japanner werd gekozen als promo. De 'echte liefhebbers van het eiland' kunnen via Marktplaats bieden. De opbrengst gaat naar het Dirk Metz Fonds en de verdere promotie van Terschelling.