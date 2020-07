Femke Marije Wiersma: "Zonder perspectief geen eind aan boerenprotesten"

Wiersma begrijpt wel dat de boeren in actie komen, omdat ze nog steeds geen duidelijkheid krijgen van het kabinet. "Ik denk dat het heel belangrijk is dat boeren perspectief gegeven wordt, dat ze weten waar ze aan toe zijn. De regelgeving verandert nu met de dag."

Ze werd bekend van Boer Zoekt Vrouw, ging daarna naar de Nederlandse melkveehoudersvakbond, en nu is ze kandidaat-Kamerlid voor de Boer Burger Beweging. Misschien wel als lijsttrekker. De partij komt binnenkort met de list naar buiten, zegt ze. Meer wil ze er niet over zeggen. "Het lijkt mij dat we daar eerst binnen de partij over praten. Maar ik sluit het niet uit."