Geen kaasmakerij of bierbrouwer, maar zes woningen in Greidhoeke Kathedraal in Lollum

Het opknappen van deze zogenaamde Nauta-kruiskerk met zijn Adema Orgel kost zo'n vijf ton, en dat houdt veel mensen tegen. Ook kwam de landelijke omroep EO langs met een speciaal programma. Daar kwamen drie plannen uit, maar niemand werd concreet. Het bestuur van de beheerstichting heeft nu zelf een plan uitgewerkt voor zes knusse woningen met binnenhof en toren.

En dat plan werd gister gepresenteerd voor een grote groep dorpsbewoners. Dominee Liuwe Westra gaf alvast zijn zegen. "Het zou jammer zijn als dit gebouw er niet meer staat. Het is werkelijk een uniek gebouw", zegt Westra. "Een kerk is hout en steen en God woont er als de mensen er wonen. Hier komen nu weer mensen in, dus dan komt het met de rest ook wel goed."

Jongeren en ouderen

Volgens plannenmaker Sjoerd van der Kuur zijn de woningen straks erg geschikt voor jongeren en ouderen. Het is nu de bedoeling dat de gemeenschap eerst 250.000 euro bij elkaar brengt. Met dit geld kan het hele proces in gang gezet worden.