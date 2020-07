Boeren vechten veevoerverbod aan in Brussel: "Praten met de minister levert niets op"

"We moeten ons houden aan de Europese wetgeving. Dat is bijvoorbeeld ook zo bij de wolf. Dat is ook Europese wetgeving, daar mogen we niets aan doen. Ook al zeggen heel veel partijen dat het niet goed is voor Fryslân, maar je mag als Nederland niet zeggen wij bewandelen hier een ander pad dan wat ze in Europa doen. Zo is dit ook, ze schieten zichzelf in hun voet. Ze doen iets dat strijdig is met de Europese wetgeving", zegt Nynke Koopmans uit Tytsjerk, die in het bestuur van stichting Stikstofclaim zit.

De stichting denkt daarom dat de Europese commissie niets anders kan dan een streep zetten door de regelgeving van landbouwminister Carola Schouten.

Minister trekt eigen plan

Volgens Koopmans is de stap richting de Europese commissie noodzakelijk. "Er is al een half jaar alles aan gedaan. Het landbouwcollectief heeft op alle manieren geprobeerd met de minister te praten. Ze hadden maatregels die niet het dierenwelzijn aantasten en die ook nog eens veel goedkoper waren en meer reductie opleveren. De minister heeft daar gewoon een streep doorgezet. Ze trekt haar eigen plan", zegt Koopmans.

De stichting staat nog wel open voor nieuwe gesprekken. "Praten met de minister heeft nog niet veel opgeleverd. Maar als ze nu bij ons zou komen om het erover te hebben, dan blijkt misschien dat ze er wat in aan wil passen. Natuurlijk zullen we dan praten", aldus Koopmans.