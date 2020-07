Geen nieuw multifunctioneel centrum in Haulerwijk: "Ongelooflijk sneu voor het dorp"

Burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf heeft zijn excuses aangeboden aan het plaatselijk belang van Haulerwijk, omdat de bestuursleden niet meteen te horen hadden gekregen dat het dorp geen nieuw multifunctioneel centrum krijgt. In het dorp kwamen ze daar onlangs pas achter, terwijl het besluit al maanden geleden genomen is.

Het centrum was onderdeel van een totaal 'masterplan' voor het dorp, waar het plaatselijk belang ook aan had meegeschreven. Het gemeentebestuur heeft er nu geen geld meer voor, maar zegt ook dat het niet echt nodig is. En dat is jammer, zegt Gert Jan Post van het plaatselijk belang: "Voor het dorp vinden we het ongelooflijk sneu dat dit plan nu voorlopig van tafel is."

Post gooit de handdoek echter nog niet in de ring. "De deelplannen die in het masterplan stonden, die gaan we gewoon uitvoeren. We gaan door met het dorpspark, met de sporthal en we gaan ook door om de jeugd een goede plek te geven", aldus Post.