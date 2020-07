Van den Belt na eerste 'coronaduel': "Los van het sportieve, een nuttige wedstrijd"

Doordat Cambuur de eerste betaalde voetbalorganisatie is die weer een wedstrijd speelde, waren er veel ogen op Leeuwarden gericht. Er is veel voorbereiding aan vooraf gegaan, aldus Van den Belt. "We hebben er deze week veel over gesproken. Al een maand zijn we bezig met allerlei maatregelen. Tegenstanders moeten getemperatuurd worden en alles erop en eraan, wisselspelers op de tribune, trainers ver uit elkaar. Hoe meer mensen en hoe meer aandacht er is, hoe moeilijker het is het te organiseren."

Er mochten 250 toeschouwers naar binnen en ondanks dat de club wel meer mensen in het stadion wilde hebben, was dit volgens Van den Belt een goed aantal om mee te beginnen. "Vanaf 1 augustus mogen we weer met veel meer publiek spelen. Als organisatie hebben we goed kunnen testen om alle coronamaatregelen uit te voeren. Los van het sportieve was het een nuttige wedstrijd. Het is goed gegaan."