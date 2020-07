Gas- en zoutwinning Waddengebied gaat komende jaren nog door

De gaswinning onder het Wad gaat gewoon door, zo kun je concluderen uit de Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050 die donderdag openbaar is gemaakt. In de Tweede Kamer is eerder al eens gevraagd om ermee te stoppen, met het oog op de verwachte zeespiegelstijging en ook in de provinciale politiek is er op aangedrongen.