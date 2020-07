SC Cambuur wint eerste oefenwedstrijd na coronastop met 11-0 van ONS Sneek

De openingstreffer was van Michael Breij. Man van de wedstrijd was Ragnar Oratmangoen, die een hattrick scoorde: 6-0, 9-0 en 10-0. Jamie Jacobs schoot de bal twee keer in het doel van de Snekers, in de 63e en de 88e minuut. ONS had weinig in te brengen tegen de Leeuwarder club. Het enige doelpunt van de Snekers was een bal in eigen doel in de 9e minuut.

De wedstrijd tegen ONS was het eerste duel van de Leeuwarders sinds lange tijd. Precies vier maanden na de laatste wedstrijd, tegen Jong AZ, kwamen de voetballers weer in actie. Vanwege de coronamaatregelen mochten er maar 250 supporters bij zijn in het stadion.

Volgende week donderdag komt Harkemase Boys op bezoek in Leeuwarden.