Hospes aan de kant gezet bij nieuwe ploeg Verweij en Leerdam, verder bij Gewest Fryslân

'Vervelend'

Joris Hoogenbosch is de grote man achter de nieuwe ploeg van Verweij en Leerdam. Volgens hem is helemaal niet aan de orde geweest dat Hospes in dat team zou komen. "Ik heb Jesper nog nooit ontmoet en zijn naam er niet bij zien staan", vertelt Hoogenbosch in een reactie op het verhaal van Hospes.

Hoogenbosch hoopt in augustus het team te presenteren. Dat Hospes het geval had dat hij erbij zou zitten is 'vervelend', zegt de directeur van het team. Hij denkt dat Verweij Hospes het gevoel heeft gegeven dat hij erbij zou komen. "Dat is heel vervelend, maar staat los van de ploeg", benadrukt Hoogenbosch.