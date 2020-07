VIDEO: Kinderen doen via internet mee aan Spulwike Littenseradiel

Al bijna 50 jaar is het een begrip: de Spulwike Littenseradiel. Bij de start van de zomervakantie worden er een week lang allemaal activiteiten voor basisschoolkinderen georganiseerd en elk jaar doen er honderden kinderen mee. Maar met zoveel mensen bij elkaar was deze keer geen optie, dus is er een andere opzet bedacht. Sinds maandag krijgen de kinderen elke dag een challenge via internet en die kunnen ze thuis uitvoeren.