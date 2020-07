Verwaarloosde boerderij Donglust in Oranjewoud wordt plek om te wonen

Een nieuwe boerderij in het gebouw vestigen kon vanwege de regelgeving niet en ook plannen voor een woonzorgfunctie als het zogeheten 'landgoedwonen' haalden het niet.

In de tussentijd wed het gebouw een hangplek voor jongeren. Die richtten vernielingen aan en stichtten brandjes, ondanks de hekken rond het gebouw. Plaatselijk Belang Oranjewoud wilde daarom graag als oplossing een nieuwe functie voor het gebouw.

Terug in oude staat

Het gebouw, dat eerder eigendom was van de adellijke familie, De Beaufort, is kortgeleden verkocht. De nieuwe eigenaren hebben aangegeven dat ze er willen wonen en het gebouw helemaal in de oude staat terug willen brengen. De gemeente is blij dat het beeldbepalende gebouw een nieuwe functie krijgt en werkt mee om de bestemming agrarisch te wijzigen in wonen.