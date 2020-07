"Friese huisartsen moeten buiten de box denken om zorg te borgen"

"Mijn persoonlijke ervaring is dat het buitengewoon lastig is om met name in de buitengebieden huisartsen aan te trekken," vertelt Van den Bremer. "Twee jaar geleden hadden we nog ondersteuning, zij heeft een eigen praktijk overgenomen." Het lukte niet om een vervanger te krijgen. "Dat betekent dat we met twee huisartsen 3 fte moesten draaien."

Volgens Van den Bremer zullen Friese huisartsen in de toekomst meer moeten improviseren. "We moeten als huisartsen 'buiten de box' gaan denken om de zorg en kwaliteit van zorg te borgen. We hebben denk ik een inventieve beroepsgroep. Ik heb zorgen over het probleem, maar ik ben optimistisch voor de toekomst."

Campagnes

Van den Bremer werkte aan een plan om Amsterdamse huisartsen en studenten naar Fryslân te halen voor een rondleiding, maar ook daar was niet veel animo voor. "We hadden op vijftig mensen gehoopt, maar het waren er vijf."

Om het tekort terug te brengen gaat provincie Fryslân met subsidies proberen huisartsen over te halen naar de provincie te komen. Ook is de campagne '11huisartsen' in het leven geroepen om huisartsen te verleiden voor Fryslân te kiezen.