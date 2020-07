Nieuwe braam in Fryslân? "Het is de geboorte van een nieuwe soort"

"Ik loop hier al meer dan 40 jaar rond en dan herken je weleens een braam die waarschijnlijk toch nieuw is voor de wetenschap", vertelt Meijer. Hij vergeleek de nieuwe braam met zijn collectie en denkt nu een niet eerdere geziene braam gevonden te hebben. "Ik heb hem op enkele plekken gevonden, dus ik denk wel dat het de geboorte van een nieuwe soort in Fryslân is."

De soort is er waarschijnlijk al een tijdje. "Hij is er altijd geweest, maar er zijn maar weinig mensen die goed naar bramen kijken. Men plukt wel bramen, maar dan weet men er nog niet zoveel van."

Rubus Frieslandicus

Meijer is blij met zijn nieuwe ontdekking. "Het is natuurlijk heel speciaal als je het veld ingaat en een nieuwe soort ontdekt." Recent vond Meijer al een andere nieuwe braam, de Rubus Frieslandicus. Ook de nieuwe braam zal een Friese naam krijgen, zegt hij.