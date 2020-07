Fotocadeau wil voormalig gemeentehuis van Kollumerland kopen

Fotocadeau heeft zich begin maart bij de gemeente gemeld, schrijft RTV NOF, die gemeentestukken heeft ingezien. Het is niet bekend hoeveel het bedrijf wil betalen voor het gebouw.

Er werken 127 mensen bij Fotocadeau, van wie 37 in vaste dienst. Een groot deel van de medewerkers woont in Kollum, net als eigenaren Sierk van Lingen en Halbe Boersma.

Anders naar Buitenpost

Het bedrijf zoekt op korte termijn extra ruimte. Naast het gemeentehuis zouden ze een grote loods willen bouwen. Als de koop niet doorgaat, dan kijk het bedrijf naar nieuwbouw langs het spoor in Buitenpost.

Fotocadeau wil uiterlijk 1 september duidelijkheid hebben van de gemeente Noardeast-Fryslân of ze het gebouw over mogen nemen. Gaat het niet door, dan praat het bedrijf met de gemeente Achtkarspelen over de locatie in Buitenpost.