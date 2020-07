Stichting SOVIDZ meldt 'te streng' zorgcentrum Foswert bij inspectie

Het grootste deel van de zorginstellingen heeft op 1 juli alle beperkingen opgeheven. Veel bewoners kunnen daardoor weer bezoek ontvangen of er zelf op uit. Foswert is een van de twaalf instellingen die volgens SOVIDZ te streng zijn. De andere elf centra liggen buiten Fryslân.

Veel beperkingen

Foswert heeft aangekondigd dat ze bij één besmetting weer helemaal sluiten. Dat is in strijd met het beleid van de minister.

Andere 'te strenge' zorgcentra beperken de tijd voor bezoek tot een uur (of minder), stellen een maximum aan bezoekers in, laten bezoek niet toe op de kamer van de bewoner of niet in het restaurant. Ook worden kinderen onder de 18 soms tegengehouden of moeten bezoekers een mondkapje op.

De SOVIDZ heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gevraagd om de instellingen voor komende maandag 12.00 uur aan te sporen om het beleid te versoepelen.

Directeur-bestuurder Jan Douwe de Jong van Foswert wil hier niet met Omrop Fryslân over praten.