Judoka Margriet Bergstra (27) beëindigt carrière

De 27-jarige Bergstra pakte drie jaar geleden de Nederlandse titel in de klasse tot 57 kilogram. Ze vertegenwoordigde Nederland op veel grote toernooien. Een jaar geleden liep ze een blessure op, waardoor ze zich afmeldde op een aantal toernooien. Ze scheurde haar kruisband voor de helft af, had een scheurtje in de kuitspier en de meniscus was beschadigd.

"Ik ga het missen"

"Na een zware periode ben ik klaar om iedereen te vertellen dat ik heb besloten om te stoppen met judo op het hoogste niveau", laat Bergstra weten. "Ik ga veel missen: het reizen, de mensen en zelfs de harde trainingen. Maar voorlopig zal ik me concentreren op mijn werk als onderwijzeres."