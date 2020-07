'Efkes werom' naar de Friezen-reünie van Simmer 2000

We beginnen op zaterdag 11 juli met een live locatie-uitzending vanaf het terras van het café in Boazum, De Boazumer Mjitte. Dat café heeft een centrale rol gespeeld in de organisatie van Simmer 2000 en (maar dat zal geen toeval zijn) Boazum is ook de woonplaats van Henk Kroes. Kroes is die middag natuurlijk onze belangrijkste gast. Hij kan als geen ander het beeld van 20 jaar geleden terughalen. Hylke Speerstra komt ook. Als eerste voorzitter, maar voornamelijk ook als auteur van 'It Wrede Paradys'.

Meindert en Romy Pasma waren destijds de uitbaters van De Boazumer Mjitte. Zij zitten vol verhalen en komen ook langs op 11 juli in hun 'eigen' café. Johan Wagenaar uit Wommels heeft een Facebookpagina gemaakt over emigranten en ook hij zal bij ons zijn. Muziek op 11 juli? Ja zeker. Van Eddy Dijkstra, zelf een emigrantenverleden, presenteerde in 2000 zijn prachtige nummer 'Efkes werom' in het café in Boazum. Hij komt, zingt en vertelt.

En het Fryske Hynder van Griet Wiersma zag ook in 2000 het levenslicht. En ook Griet zal optreden. Er komen nog andere mensen bij en zo starten wij 11 juli met een mooi project, op het terras van De Boazumer Mjitte in Boazum.