Kroegbaas Jolke was "een sympathieke dwarskop"

De Vries en Jolke spraken elkaar in de tuin. "Er liepen nog wat kippen rond. 'Wil je ook een pilsje?', vroeg hij. Nou ja, doe maar niet, zei ik, want ik was aan het werk. Hij was lekker ontspannen, dat vond ik wel typerend. Een heel gewone man, maar ook een heerlijke dwarskop. Maar op een sympathieke manier."

Jolke is 74 jaar geworden. Hij had zijn café nog altijd open. "Daar leefde hij voor", vertelt De Vries. "Hij was ook nog veel aan het klussen met mensen, aan het timmeren. Hij was erg handig. En verder zat hij dus in de kroeg. Hij vertelde ook nog dat er groepen mensen van buiten de provincie in zijn kroeg kwamen. Dan deed hij de muziek nog aan, even 'lekker lekker lekker'. Typisch Jolke."

Cultfiguur

Die uitdrukking 'lekker lekker lekker' is een van de redenen dat Jolke zo'n cultfiguur werd. Dat sprak de mensen ook aan, denkt De Vries. "Een fantastische dwarskop, een authentiek figuur. Zijn ouderwetse, zijn gedrag, de kippen in de tuin, een pilsje. Tel dat allemaal bij elkaar op, met de social media van tegenwoordig. Dat maakte hem een absoluut cultfiguur."