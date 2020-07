Veel verschillende boerenactiegroepen: "Zoveel boeren, zoveel wensen"

Het zijn veel verschillende boerengroepen die actievoeren, op allemaal verschillende manieren. "Er zijn zoveel boeren", zegt Mensonides. "Dan zijn er ook zoveel wensen. In grote lijnen willen we hetzelfde, maar het gaat vaak om de nuance." Die verschillen komen ook tot uiting in hoe de groepen zich opstellen: "Farmers Defence Force is wat meer van de harde lijn, LTO wat meer van het gesprek en wij zitten er een beetje tussenin."

Samen optrekken

Voor landbouwminister Schouten hoeft dat niet lastig te zijn, volgens Mensonides. "In het Landbouwcollectief hebben we laten zien dat we heel goed samen op kunnen trekken, zowel landelijk als regionaal. De minister hoefde ook maar steeds drie mensen te spreken."

Gas terug

Woensdag kwamen honderden boeren bijeen in Drenthe, nadat de politie eerder op de dag meer dan zestig actievoerders had aangehouden. Mensonides was er niet bij. "Ik ben niet zo van het blokkeren en zo. Ik sluit me aan bij wat Harm Wiegersma (voorzitter melkveehoudersvakbond) zei: even gas terug. Een ludieke actie is prima, maar ik hoef niet zo nodig zelf te blokkeren." Mensonides begrijpt de acties wel: "De emotie loopt heel hoog op, vooral bij deze maatregelen over het veevoer."

Landbouw is belangrijke lobbygroep

De actievoerende boeren vinden dat de politiek in Den Haag te veel regels oplegt. En dat terwijl de boeren al jaren een belangrijke lobbygroep is in Den Haag: uit een onderzoek van eind 2017 kwam naar voren dat landbouworganisatie LTO bij de meest invloedrijke groepen in Den Haag hoort. Mensonides denkt dat dat niet meer zo is. "We voelen ons niet meer gehord. We kijken altijd naar het compromis, maar er wordt steeds meer gevraagd", is zijn gevoel.

Een oplossing komt er pas als dat gevoel weg is en de emotie minder groot is, volgens Mensonides. "Den Haag moet de angel eruit halen, de voermaatregel. Er moet eerst maar eens een delegatie van de overheid met de landbouw praten."