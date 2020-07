Crisis in gemeentebestuur Ooststellingwerf na nieuwe afsplitsing

De collegepartijen hebben woensdagavond overleg gehad en komen donderdag met een brief voor de gemeenteraad. "Gelukkig hebben we een raadsprogramma waar alle raadsleden het mee eens waren, anders was het college al gevallen", zegt Nijboer.

'Alles kan, behalve zo doorgaan'

In dat programma heeft de gemeenteraad de koers voor vier jaar vastgelegd. De oppositiepartijen werken ook aan een gemeenschappelijke reactie. Volgens Annemiek Telkamp van GroenLinks is er niet langer sprake van een stabiel bestuur, terwijl dat volgens haar wel nodig is. "Wat ons betreft zijn er verschillende mogelijkheden: een nieuwe coalitie of een partij toevoegen aan coalitie. Alles is mogelijk, behalve zo doorgaan. Wij gaan niet als gedoogpartner optreden bij de huidige coalitie."

De oppositie heeft veel vragen over Ooststellingwerfs Belang, dat drie van de zeven raadsleden is kwijtgeraakt. Eerder vertrokken Wolter Slager en Jenny Dolsma al. Meijerhof noemt de gebrekkige samenwerking in de fractie als belangrijke reden voor zijn besluit om op te stappen. Hij had het over meerdere stromingen in de fractie. De oppositie wil na de vakantie een debat over de kwestie.