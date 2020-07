Duizenden dode zeediertjes vertellen het verhaal van de MSC Zoe

Nu zijn deze onderzoeksbakken leeggehaald door onderzoekers van Wageningen Marine Research om uit te zoeken wat al dat plastic heeft gedaan met het leven in zee. Op die conclusies is het langer wachten dan vooraf verwacht: het ecologisch onderzoek naar de gevolgen van de containerramp is in januari klaar, en niet al in oktober.

Edwin Foekema van Wageningen Marine Research: "Door de coronacrisis is dat iets opgeschoven, omdat er gewoon beperkingen zijn in de hoeveelheid mensen die je tegelijkertijd zeker in een binnenruimte kan zetten. Dus hebben we meer tijd nodig."

Plankton

Het leeghalen van de onderzoeksbakken is veel werk, zegt Foekema. "Wat er nu eigenlijk gebeurt, is dat het hele systeem wordt leeggehaald. De waterkolom wordt eruit gefilterd. Daarin kijken we naar het plankton wat er in zit. Daarna, als dat gedaan is, wordt de hele zandbodem die erin ligt eruit gespit. Dan kijken we naar het leven wat er zich in heeft ontwikkeld de afgelopen twee maanden. We kunnen dan vergelijken tussen systemen waar we helemaal geen korrels aan hebben toegevoegd en systemen waar we hele grote doseringen aan korrels hebben toegevoegd of dat invloed heeft op die levensgemeenschap, die diertjes die daarin leven."